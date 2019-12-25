Петербуржец через суд просит изменить ВУС или освободить его от службы

Он – офицер запаса в должности командира реактивно-артиллерийской батареи (14 разряд). Он 4 октября был отправлен в 7 мотострелковый полк теробороны на должность командира минометного взвода (10 разряд).

Петербуржец Сергей Кастрикин подал административное исковое заявление в Выборгский районный Санкт-Петербурга. Он просит суд обязать комиссию по частичной мобилизации вынести решение о замене текущей должности на должность, соответствующую его военной учетной специальности (ВУС). Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По словам мужчины, 30 октября он прибыл в военный комиссариат по повестке для уточнения документов. В этот же день он был призван на военную службу. Кастрикин поясняет, что он – офицер запаса в должности командира реактивно-артиллерийской батареи (14 разряд). Он 4 октября был отправлен в 7 мотострелковый полк теробороны на должность командира минометного взвода (10 разряд).

Имея высшее образование (Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище), достаточные знания и боевой опыт в артиллерийских войсках, я вынужден учиться другой специальности фактически с нуля, что свидетельствует о нерациональном использовании кадров запаса. Я не имею знаний и опыта для исполнения надлежащим образом возложенных на меня обязанностей, что приводит к неоправданному риску угрозы моей жизни и моих подчиненных. Сергей Кастрикин

Петербуржец просит суд обязать комиссию по частичной мобилизации вынести решение о замене текущей должности на должность, соответствующую его военной учетной специальности, или освободить от службы при невозможности замены должности.

На текущий момент в Петербурге 14 исков, касающихся частичной мобилизации. Больше всего исков подано в Красногвардейский районный суд. Ещё одному петербуржцу, который пытался оспорить свою мобилизацию в суде, дали отсрочку.

Фото: Piter.tv