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Петербуржцам перечислили правила безопасного омовения в проруби
Сегодня, 10:31
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Петербуржцам перечислили правила безопасного омовения в проруби

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Перед погружением в прорубь нужно измерить артериальное давление. В воду разрешено погружаться, если показатели в норме.

В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали о правилах безопасного омовения на праздник Крещения Господня. Рекомендации дали в пресс-службе ведомства.

Жителей Северной столицы призвали погружаться только в оборудованные купели, которые власти официально согласовали. Список мест опубликован здесь.

Перед погружением в прорубь нужно измерить артериальное давление. В воду разрешено погружаться, если показатели в норме. До входа в воду необходимо разогреть кожные покровы – растереться, размяться, прогуляться.

Перед погружением в прорубь убедитесь в отсутствии медицинских противопоказаний.

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу

Нельзя нырять в прорубь вперед головой, потому что из-за резкого перепада температуры может произойти спазм сосудов, что приведет к потере сознания. Сначала в воду нужно опускать ноги, затем тело. 

В холодной воде можно находиться максимум одну минуту. Иначе можно получить общее переохлаждение. Об опасности этого состояния Piter.tv писал ранее.

После купания нужно   насухо вытереться полотенцем и тепло одеться,  а затем отдохнуть в теплом помещении, выпить горячий чай.

Ранее на Piter.tv: выездной День донора пройдёт в Янино-1.

Фото: Pxhere

 

Теги: здоровье, крещение, религия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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