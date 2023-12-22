Петербуржцам перечислили правила безопасного омовения в проруби

Перед погружением в прорубь нужно измерить артериальное давление. В воду разрешено погружаться, если показатели в норме.

В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали о правилах безопасного омовения на праздник Крещения Господня. Рекомендации дали в пресс-службе ведомства.

Жителей Северной столицы призвали погружаться только в оборудованные купели, которые власти официально согласовали. Список мест опубликован здесь.

Перед погружением в прорубь нужно измерить артериальное давление. В воду разрешено погружаться, если показатели в норме. До входа в воду необходимо разогреть кожные покровы – растереться, размяться, прогуляться.

Перед погружением в прорубь убедитесь в отсутствии медицинских противопоказаний. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу

Нельзя нырять в прорубь вперед головой, потому что из-за резкого перепада температуры может произойти спазм сосудов, что приведет к потере сознания. Сначала в воду нужно опускать ноги, затем тело.

В холодной воде можно находиться максимум одну минуту. Иначе можно получить общее переохлаждение. Об опасности этого состояния Piter.tv писал ранее.

После купания нужно насухо вытереться полотенцем и тепло одеться, а затем отдохнуть в теплом помещении, выпить горячий чай.

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