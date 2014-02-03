Как избежать переохлаждения: советы от врача-реаниматолога

Специалист рассказал, почему в зоне риска находятся автомобилисты.

Врач-реаниматолог Станции скорой медицинской помощи Ленобласти (Всеволожской подстанции) Станислав Гулдаев назвал Piter.tv симптомы переохлаждения и рассказал, как избежать этого состояния.

Переохлаждение – это снижение внутренней температуры тела до 35 градусов. Данное состояние еще называют гипотермией или холодовой травмой. Во время переохлаждения организм не в состоянии поддерживать на нужном уровне обмен веществ и нормально функционировать. Патология возникает из-за воздействия на организм низких температур окружающей среды.

В зоне риска общего переохлаждения – любой человек, который недостаточно тепло одет и находится при минусовой температуре на холоде более часа. Станислав Гулдаев, врач-реаниматолог Станции скорой медицинской помощи Ленобласти (Всеволожской подстанции)

Симптомы

Переохлаждение имеет три степени тяжести, которые зависят от показателей температуры тела: первая (легкая), вторая (средняя), третья (тяжелая). Симптомы гипотермии напрямую зависят от стадии. При первом периоде, когда у организма еще есть силы на адаптацию к холоду, человек чувствует озноб, апатию и напряжение мышц. Конечности бледнеют и даже синеют, появляется "гусиная кожа". У пострадавшего начинается мышечная дрожь — это защитная реакция организма, способ выработать немного тепла механическим путем. У человека учащается дыхание, повышается давление.

На второй стадии гипотермии нарушаются механизмы адаптации организма к холоду. Сознание затуманивается, человек засыпает или видит галлюцинации. Сон на этой стадии особенно опасен, потому что организм перестает вырабатывать энергию, в результате чего человек погибает. Также количество сердцебиений уменьшается до 30-50 в минуту. Кроме того, на этой стадии может остановиться пульс.

На третьей стадии начинаются судороги, колеблется артериальное давление, замедляется сердцебиение до 30-36 ударов. Человек теряет сознание или впадает в кому. В этом периоде возникают серьезные осложнения. На четвертой стадии возможна остановка сердца.

Нельзя допускать переохлаждения, потому что гипотермия провоцирует серьезные осложнения вплоть до инвалидности. На последних этапах останавливается дыхание, прекращается кровообращение. Станислав Гулдаев, врач-реаниматолог Станции скорой медицинской помощи Ленобласти (Всеволожской подстанции)

Как избежать холодовой травмы?

Тяжелое общее переохлаждение нередко сочетается с обморожением конечностей. Поэтому перед выходом на улицу нужно подумать, как одеться. Необходимо надевать теплые вещи на руки, ноги, голову и лицо.

Зимой обычно люди не утепляют лицо. Мало кто об этом задумывается. Спустя несколько часов прогулки на свежем воздухе ощущается покалывание кожи лица, и это симптом обморожения. Станислав Гулдаев, врач-реаниматолог Станции скорой медицинской помощи Ленобласти (Всеволожской подстанции)

Реаниматолог напомнил о необходимости носить зимой перчатки или варежки, чтобы не было обморожения.

Бывают случаи, когда у людей по дороге куда-то сломалась машина. Они выходят из автомобиля и начинают чинить транспорт на холоде без перчаток. Спустя час им приходится обращаться к медикам, потому что кожа немеет, и они перестают чувствовать пальцы. Станислав Гулдаев, врач-реаниматолог Станции скорой медицинской помощи Ленобласти (Всеволожской подстанции)

Кроме того, важно надевать теплые штаны или подштанники. На ногах должна быть только сухая обувь. Дыхательные пути нужно прикрывать шарфом.

Во время длительных прогулок нужно согреваться изнутри. Важно пить теплые напитки. Кроме того, нужно заходить в помещения с комнатной температурой. Очень важно погреться и отдохнуть хотя бы несколько минут. Нельзя долго находиться на холоде. Станислав Гулдаев, врач-реаниматолог Станции скорой медицинской помощи Ленобласти (Всеволожской подстанции)

Врач напомнил, что выходить на улицу в состоянии алкогольного опьянения опасно. Пьяный человек может упасть и замерзнуть. Если по каким-то причинам пришлось выйти из дома после употребления алкоголя, нужно позвать с собой трезвого человека, который поможет выпившему при необходимости.

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