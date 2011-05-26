В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, куда обращаться при обморожении

Растирать обмороженные руки и ноги нельзя, это опасно.

Специалисты Управления Роспотребнадзора рассказали, что делать и куда обращаться при обморожении рук и ног. С этой проблемой чаще всего сталкиваются дети и пожилые люди. Кроме того, от обморожения страдают любители много выпить. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Симптомами обморожения являются ощущение холода, дрожь, онемение, жжение или ощущение покалывания в руках и ногах. Если на улице человек очень сильно замерз, надо зайти в тепло. Растирать обмороженные руки и ноги нельзя, это опасно. Пострадавшему нужно быстро скинуть холодную одежду и снять обувь, переодеться в теплое сухое белье. После этого нужно согреть конечности в слегка теплой воде. Рекомендуется сделать массаж рук и ног. После водных процедур врачи рекомендуют наложить теплоизоляционную повязку на 15-20 часов.

Иногда обморожение приводит к серьезным последствиям. Если на холоде кожа покрылась волдырями и затвердила, необходимо сразу же обратиться к врачу. Обмороженные руки нельзя растирать снегом или спиртом. Кроме того, их не рекомендуют держать у огня или батареи, потому что можно еще сильнее повредить ткани из-за перепада температуры.

Специалисты отмечают, что пьяные люди могут не сразу почувствовать первые признаки обморожения. Следует быть осторожными и не выпивать перед выходом на улицу.

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