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Выездной День донора пройдёт в Янино-1
Сегодня, 10:47
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Выездной День донора пройдёт в Янино-1

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Сдать кровь можно будет 30 января в КДЦ "Заневский" на Шоссейной улице.

Жителей Ленинградской области, проживающих в Янино-1, приглашают к участию в выездном Дне Донора. Акция пройдет 30 января в КДЦ "Заневский" на Шоссейной улице, сообщила пресс-служба администрации Заневского городского поселения.

Сдать кровь можно будет в период с 9:30 до 13:30. Все потенциальные доноры должны иметь при себе паспорт и СНИЛС. Добровольцам, прошедшим процедуру, выдадут справку, разрешающую два дня отдыха от работы, и компенсацию в размере 1472 рублей.

Добавим, что День Донора в Заневском поселении организуется при поддержке Молодёжного Совета в местной администрации.

Ранее мы сообщили о том, что доноры Ленобласти признаны одними из самых активных в РФ.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: доноры, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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