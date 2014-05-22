Доноры Ленобласти признаны одними из самых активных в РФ

Участниками всероссийской акции стали более 720 тыс. человек из 62 регионов страны.

Три проекта, разработанные в Ленобласти, были признаны лауреатами всероссийской акции-конкурса "Код донора. Наставничество". Креативный подход к пропаганде донорства крови и донорства костного мозга от "Центра крови 47-ого региона" был включен в число лучших практик.

Участниками всероссийской акции стали более 720 тыс. человек из 62 регионов страны. Акция включала в себя 8 номинаций и получила более 250 заявок.



Кроме проекта от Центра крови Ленинградской области, признание также получил проект Ленинградского отделения ВОД "Волонтеры-медики". Программу отметили дипломом лауреата в номинации "Донорство как система".

Ранее мы сообщили о том, что при проектировании жилищных проектов Ленобласти используют детские рисунки.

Фото: Правительство Ленобласти