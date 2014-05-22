При проектировании жилищных проектов Ленобласти используют детские рисунки

Рисунки детей-конкурсантов стали основой для проектирования разнообразных жилищных проектов.

В Ленобласти прошёл конкурс "Город будущего: двор моей мечты", организованный региональной администрацией. Маленькие жители региона представили свое видение благоустройства общественных территорий. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Рисунки детей-конкурсантов стали основой для проектирования разнообразных жилищных проектов. В тройку победителей вошли Анжелика Редкачева, Виктория Сенина и Валерия Сапранкова.

Победителям вручили призы (конструктор "Лего", книги по искусствоведению и ночники). Всего в конкурсе приняли участие 100 ребят из Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что главный архитектор Ленобласти стал советником РААСН.

Фото: Правительство Ленобласти