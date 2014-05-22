При проектировании жилищных проектов Ленобласти используют детские рисунки

В Ленобласти прошёл конкурс "Город будущего: двор моей мечты", организованный региональной администрацией. Маленькие жители региона представили свое видение благоустройства общественных территорий. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Рисунки детей-конкурсантов стали основой для проектирования разнообразных жилищных проектов. В тройку победителей вошли Анжелика Редкачева, Виктория Сенина и Валерия Сапранкова.
Победителям вручили призы (конструктор "Лего", книги по искусствоведению и ночники). Всего в конкурсе приняли участие 100 ребят из Ленобласти.
Ранее мы сообщили о том, что главный архитектор Ленобласти стал советником РААСН.
Фото: Правительство Ленобласти
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