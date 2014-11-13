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Главный архитектор Ленобласти стал советником РААСН
Сегодня, 10:43
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Главный архитектор Ленобласти стал советником РААСН

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РААСН занимается разработкой прогнозов по улучшению окружающей среды и экологических качеств жизни человека и общества, а также реставрацией и сохранением архитектурно-исторического наследия городов и поселений.

Советником по отделению градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) назначен Сергей Лутченко, главный архитектор Ленобласти. Кандидатура была поддержана единогласным голосованием членов президиума РААСН в среду, 20 декабря.

Отметим, что РААСН занимается разработкой прогнозов по улучшению окружающей среды и экологических качеств жизни человека и общества. В работе организации используются результаты архитектурно-градостроительных исследований и предложения по формированию государственной политики. Кроме того, академия занимается реставрацией и сохранением архитектурно-исторического наследия городов и поселений.

Пресс-служба Комитета по градостроительной политике Ленобласти поздравила Лутченко с его назначением.

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Фото: комитет градостроительной политики Ленобласти

Теги: кадровые перестановки, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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