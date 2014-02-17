Жительница Тихвина признана лучшей няней РФ

Екатерина Симаненкова трудится в детском саду "Улыбка" уже почти 30 лет.

В среду, 20 декабря, в Москве прошёл финал всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучшие няни России-2023". Победа в двух номинациях досталась помощнику воспитателя детского сада "Улыбка" в Тихвине Екатерина Симаненкова. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Женщина удостоилась статусов "Лучший младший воспитатель образовательной организации" и "Лучший помощник воспитателя образовательной организации".

Екатерина Симаненкова трудится в детском саду "Улыбка" уже почти 30 лет.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 27 декабря начнется первый этап лыжной гонки "Игора Драйв".

Фото: Piter.TV