В Ленобласти 27 декабря начнется первый этап лыжной гонки "Игора Драйв"

Трассы подойдут как любителям, так и профессионалам.

В Ленобласти 27 декабря пройдет первый этап лыжной гонки "Игора Драйв". Спортивное мероприятие проведут в Приозерском районе на главном гоночном треке. Об этом сообщили в tg-канале комплекса.

В заездах примут участие взрослые и дети. Трассы подойдут как любителям, так и профессионалам. На выбор предлагается три дистанции: 5,2 километра, 10,4 километра и два километра. Последний вариант – для детей.

Гонка стартует вечером. Выдача номеров начнется в 17:30. Первый старт будет дан в 19:00.

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Фото: Pxhere