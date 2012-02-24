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В Ленобласти 27 декабря начнется первый этап лыжной гонки "Игора Драйв"
Сегодня, 11:42
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В Ленобласти 27 декабря начнется первый этап лыжной гонки "Игора Драйв"

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Трассы подойдут как любителям, так и профессионалам.

В Ленобласти 27 декабря пройдет первый этап лыжной гонки "Игора Драйв". Спортивное мероприятие проведут в Приозерском районе на главном гоночном треке. Об этом сообщили в tg-канале комплекса.

В заездах примут участие взрослые и дети. Трассы подойдут как любителям, так и профессионалам. На выбор предлагается три дистанции: 5,2 километра, 10,4 километра и два километра. Последний вариант – для детей.

Гонка стартует вечером. Выдача номеров начнется  в 17:30. Первый старт будет дан в 19:00.

Ранее на Piter.tv: на "Госуслугах" началась регистрация на "Лыжню России".

Фото: Pxhere

Теги: игора драйв, ленобласть, лыжные гонки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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