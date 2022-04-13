На "Госуслугах" началась регистрация на "Лыжню России"

Событие пройдет 10 февраля 2024 года.

На портале "Госуслуги" стартовала регистрация на "Лыжню России". В этом году зимнее событие посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Пользователь получит уведомление о регистрации направят в течение пяти рабочих дней. Для участия в "Лыжне России" не нужно показывать паспорт и полис ОМС. Теперь эти документы достаточно загрузить на портал ЕПГУ.

Центральный старт "Лыжни России" пройдет в Ленобласти. Событие пройдет 10 февраля 2024 года. Соревнования традиционно проводятся во вторые выходные февраля, если позволяет погода.

Ранее на Piter.tv: "Лыжные стрелы" отправятся из Петербурга в Ленобласть с 23 декабря.

Фото: Pxhere