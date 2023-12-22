Петербуржцам напомнили о важных правилах при посещении мест крещенских купаний

Появился список мест, где разрешено совершать омовение.

В период празднования православного Крещения Господня 18 и 19 января 2024 года в Петербурге будет работать 22 купели. Жителям напомнили о важных правилах, которые необходимо соблюдать при погружении в воду. Рекомендации опубликовали в пресс-службе администрации Центрального района.

В прорубь можно погружаться только в специально оборудованных местах. Нельзя заходить в воду в плохом самочувствии. Перед купанием нельзя пить алкоголь. До погружения в купель нужно сделать физическую разминку.

Купаться разрешено в следующих местах:

Василеостровский район: набережная Лейтенанта Шмидта, дом 27/2 (река Нева, Успенское подворье Введенского мужского монастыря Оптина пустынь. Храм Успения Пресвятой Богородицы);

Выборгский район: улица Никольская, 13 (озеро Среднее Суздальское, храм Спаса Нерукотворного Образа); Большая Озерная, 84(озеро Среднее Суздальское, храм Святого Александра Невского); пос. Новоселки, 81, "Песчаный карьер" (место возможного крещенского купания);

Колпинский район: Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217 (река Нева, Церковь Святого благоверного великого князя Александра Невского); Колпино, улица Пролетарская, 2 (река Ижора, Свято-Троицкий собор);

Красносельский район: Старо-Паново, улица Набережная, 45 (храм святых мучеников Адриана и Наталии, купель внутри здания); Старо-Паново,улица Рабочая, участок 1 (северо-западнее пересечения с Таллинским шоссе, пруд, храм в честь чуда Архистратига Михаила в Хонех);

Кронштадтский район: Кронштадт, Туллонская аллея, 7, городской пляж, Финский залив);

Курортный район: Сестрорецк, Петровская набережная, 1 (оз. Сестрорецкий Разлив, храм святых апостолов Петра и Павла); Песочный, улица Мельничная, 32 (Часовня Преподобного Серафима Саровского, купель возле здания);

Невский район: проспект Обуховской Обороны, 24, река Нева, напротив Храма чудотворной иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость";

Петроградский район: Заячий остров (прибрежный участок акватории Невы, купель у Петропавловской крепости);

Петродворцовый район: Петергоф, Санкт‑Петербургский проспект, 32 (Ольгин пруд, напротив гостиничного комплекса "Новый Петергоф"); Стрельна, Санкт‑Петербургское шоссе, 115 (Знаменка, пруд, храм святых Апостолов Петра и Павла); Стрельна, Санкт‑Петербургское шоссе, 15 (пруд, Свято-Троицкая Приморская Сергиева Пустынь); Стрельна, Санкт‑Петербургское шоссе, 109 (Михайловка, пруд, храм святой княгини Ольги); Петергоф, улица Чайковского, 13 (пруд, храм святого страстотерпца цесаревича Алексия);

Приморский район: улица Ольховая, 2 (озеро Долгое, парк "Озеро Долгое");

Пушкинский район: Пушкин, Софийский бульвар, 3, литер А(Колонистский пруд, собор святой великомученицы Екатерины); Детскосельский, Центральная улица, участок 34;

Фрунзенский район: Южное шоссе, 57, корпус 2, Парк "Героев пожарных".

Ранее на Piter.tv: циклон FARIMA принесет в Петербург потепление в ближайшие дни.

Фото: Pxhere