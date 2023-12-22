Циклон FARIMA принесет в Петербург потепление в ближайшие дни

Сегодня, 17 января, Петербург покидает циклон EFTHALIA. На город надвигается FARIMA. Он начнет влияет на погоду уже завтра, 18 января. Об этом в своем tg-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
В Северную столицу придет потепление. Силами нового циклона в городе сохранятся мощные снегопады. Кроме того, синоптик предупредил об усилении юго-восточного, южного ветра.
Уже сейчас в Северной столице поднимается температура воздуха, но пока очень медленно. Среда будет морозной.
Но всё это уже ушло в историю, а сегодня ждем холодный день. Сейчас в Петербурге -16…-18 градусов, но уже западный ветер и процесс потепления начнется, хотя он будет довольно медленным, а температура воздуха к -10 градусам только приблизится. Устойчивый переход через -10 градусов произойдет только завтра.
Александр Колесов, синоптик
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Фото: Pxhere
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