Циклон FARIMA принесет в Петербург потепление в ближайшие дни

Новый циклон начнет влиять на погоду уже завтра, 18 января.

Сегодня, 17 января, Петербург покидает циклон EFTHALIA. На город надвигается FARIMA. Он начнет влияет на погоду уже завтра, 18 января. Об этом в своем tg-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

В Северную столицу придет потепление. Силами нового циклона в городе сохранятся мощные снегопады. Кроме того, синоптик предупредил об усилении юго-восточного, южного ветра.

Уже сейчас в Северной столице поднимается температура воздуха, но пока очень медленно. Среда будет морозной.

Но всё это уже ушло в историю, а сегодня ждем холодный день. Сейчас в Петербурге -16…-18 градусов, но уже западный ветер и процесс потепления начнется, хотя он будет довольно медленным, а температура воздуха к -10 градусам только приблизится. Устойчивый переход через -10 градусов произойдет только завтра. Александр Колесов, синоптик

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Фото: Pxhere