Смольный опубликовал список мест для Крещенских купаний

На Крещение получится окунуться в 22 местах в 12 районах города.

Стали известны места для Крещенских купаний, которые будут доступны для петербуржцев в период с 09:00 18 января по 00:00 20 января. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 16 января.

На Крещение получится окунуться в 22 местах в 12 районах города. Для омовения стоит выбирать только эти локации, поскольку их специально подготовят. За безопасностью проследят сотрудники спасательных и медицинских служб.

В частности, для Крещенских купаний на Васильевском острове можно выбрать набережную Лейтенанта Шмидта, 27/2 (река Нева, Успенское подворье Введенского мужского монастыря Оптина пустынь). В Выборгском районе для омовения будет доступно озеро Среднее Суздальское.

Подробнее со списком мест для купаний в Петербурге получится ознакомиться на сайте администрации города.

Фото: комитет по вопросам правопорядка и безопасности Петербурга