В РФ для крещенских купаний организуют почти 3 тыс. мест

Александр Нестеров рассказал о подготовке ГУ МЧС к работе в Крещение.

Более 2,9 тысяч мест для крещенских купаний организуют в России на Крещение. По предварительной информации, окунуться в прорубь сможет свыше одного миллиона человек. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника отдела нормативного правового обеспечения и перспективного развития департамента при Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Александр Нестеров.

В этом году у нас планируется ориентировочно 2,9 тыс. мест для проведения таких купаний. Ожидаем, что такие места посетят более 1 млн человек. Александр Нестеров, сотрудник ГУ МЧС

Эксперт добавил, что в 2025 году на большей части европейской территории страны стоит теплая погода, а крещенские праздники выпадают на выходные дни. В связи с ситуацией сотрудники экстренного ведомства ожидают большего количества желающих окунуться в холодную воду, чем фиксируется обычно. В прошлом году удалось организовать порядка трех тысяч санкционированных мест для купаний. В текущем году для обеспечения безопасности на мероприятиях руководство привлечет 7 100 человек личного состава и свыше 1 100 единиц специальной техники. Уже сейчас даны указания по распределению сменных дежурств.

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Фото и видео: ГУ МЧС России