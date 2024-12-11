  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росгвардейцы Петербурга окунулись в купель на Крещение
Сегодня, 10:43
131
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы Петербурга окунулись в купель на Крещение

0 0

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проходят купания в православный праздник.

Сотрудники Росгвардии Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли участие в традиционных Крещенских купаниях, которые прошли минувшей ночью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Крещенский сочельник командование, офицеры Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Военной академии Росгвардии, а также бойцы ОМОН "Балтика" (на транспорте) и ОМОН "Бастион" вместе с семьями посетили богослужение, освящение воды и окунулись в прорубь, вырубленную во льду Большой Невки. Литургию провел иеромонах Марк (Святогоров), настоятель Спаса-Нерукотворного собора в Зимнем дворце.

На месте происшествия безопасность обеспечивали медики и водолазы ОМОН "Бастион".

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти отправили в СИЗО фигурантов за поджог пункта сбора гумпомощи.

Фото: Росгвардия Петербурга

Теги: где купаться на крещение, крещенские купания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии