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Для петербуржцев оборудовано 16 купелей для крещенских купаний
Сегодня, 19:00
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Для петербуржцев оборудовано 16 купелей для крещенских купаний

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Места для омовения будут открыты в 10 районах города.

Власти Санкт-Петербурга организовали для жителей города 16 купелей для купаний на Крещение. Точки будут доступны для всех желающих в 10 районах города 18 и 19 января, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Главное для нас – обеспечить безопасность петербуржцев, желающих отметить Крещение традиционным купанием. Верующие смогут окунуться в специально подготовленные купели с оборудованными подходами и раздевалками. Сделать это в присутствии медиков, спасателей, стражей порядка. Уверен, организованные городом крещенские купели укрепят душевные и физические силы православных горожан.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Для пресечения и ликвидации случайных случаев у каждой купели будут дежурить отряды сотрудники региональной пожарно-спасательной службы.

В пресс-службе также отмечают, что с учетом погодных условий адреса мест размещения купелей, а также время их работы могут сдвигаться.

Ранее стало известно, что для жителей Ленинградской области власти оборудуют 32 купели для крещенских купаний.

Фото: PxHere

Теги: крещение господне, крещенские купания, крещенские купели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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