Названы адреса официальных купелей на Крещение в Петербурге

Центральная городская купель будет находиться на Стрелке Заячьего острова у Петропавловской крепости в Петроградском районе.

Петербуржцам сообщили адреса мест, где они смогут окунуться в проруби на праздник Богоявления Господня.

Традиционно в Василеостровском районе горожане смогут посетить иордань на набережной Лейтенанта Шмидта, дом 27/2, неподалеку от храма Успения Пресвятой Богородицы.

Выборгский район предложит две точки для крещенского купания: одна находится на Никольской улице, возле дома 13, другая — на Большой Озерной, 84.

Жители Колпино смогут погрузиться в воду реки Ижоры у Свято-Троицкого собора на Адмиралтейской улице, 42. Еще одно место — река Нева у храма Святого благоверного князя Александра Невского в поселке Усть-Ижора (Шлиссельбургское шоссе, 46).

Красносельский район приглашает желающих в поселок Старо-Паново, где внутри храма Святых Мучеников Адриана и Наталии на Набережной улице, 45, будет установлена купель. Также желающие смогут окунуться в пруду у храма Чуда Архистратига Михаила в Хонех на Рабочей улице в Старо-Паново.

В Кронштадтском районе иордань разместится на городском пляже в районе дома 7 по Тулонской улице.

Курортный район организует купели в Сестрорецке у церкви Петра и Павла на Петровской набережной, 1, и в поселке Песочном — около часовни Серафима Саровского на Мельничной улице, 32.

Совершить крещенское омовение в Невском районе можно у храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (с грошиками) на проспекте Обуховской Обороны, 22.

Центральная городская купель будет находиться на Стрелке Заячьего острова у Петропавловской крепости в Петроградском районе.

Петродворцовый район располагает тремя точками для крещенских купаний: иорданью на Ольгином пруду в Петергофе у Собора Петра и Павла, у храма страстотерпца царевича Алексия в Петергофе на улице Чайковского, 13, и в купальне на территории Свято-Троицкой Приморской Сергиевой Пустыни в поселке Стрельна.

Пушкинский район организует купель на Колонистском пруду в районе дома 3 по Софийскому бульвару. Еще одну точку для купания откроют в поселке Шушары, Детскосельский, на Центральной улице.

Во Фрунзенском районе желающие смогут окунуться в прорубь в парке Героев-Пожарных.

Фото: ВКонтакте / Александр Якушев