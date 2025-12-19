Врач рассказала жителям Петербурга, как подготовить ребенка к крещенским купаниям

Родителям стоит брать с собой детей только в том случае, если они сами этого хотят.

Врач-реабилитолог Елена Адулас рассказала петербуржцам, как подготовить ребенка к крещенским купаниям, пишет 15 января "Бриф24".

Родителям стоит брать с собой детей только в том случае, если они сами этого хотят. Такое решение ребенок может принять не раньше 7-10 лет: главное – добровольность. Если детей заставлять, то это приведет к сильному испугу и паническим атакам.

В воде можно находиться не дольше 10 секунд, нырять с головой категорически запрещено. Кроме того, ребенок должен быть заранее подготовлен к холоду через регулярное закаливание.

Фото: Piter.TV