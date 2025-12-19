  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Врач рассказала жителям Петербурга, как подготовить ребенка к крещенским купаниям
Сегодня, 12:54
66
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Врач рассказала жителям Петербурга, как подготовить ребенка к крещенским купаниям

0 0

Родителям стоит брать с собой детей только в том случае, если они сами этого хотят.

Врач-реабилитолог Елена Адулас рассказала петербуржцам, как подготовить ребенка к крещенским купаниям, пишет 15 января "Бриф24"

Родителям стоит брать с собой детей только в том случае, если они сами этого хотят. Такое решение ребенок может принять не раньше 7-10 лет: главное – добровольность. Если детей заставлять, то это приведет к сильному испугу и паническим атакам. 

В воде можно находиться не дольше 10 секунд, нырять с головой категорически запрещено. Кроме того, ребенок должен быть заранее подготовлен к холоду через регулярное закаливание. 

Ранее мы рассказывали о том, что закон об усилении мер поддержки для детей‑сирот подписали в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дети, крещенские купания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии