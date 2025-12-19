Закон об усилении мер поддержки для детей‑сирот подписали в Петербурге

Величина выплат установлена на уровне установленного в Петербурге на 2026 год прожиточного минимума для несовершеннолетних.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил закон, предусматривающий увеличение размера ежемесячных выплат детям-сиротам и оставшимся без родительского попечения начиная с 1 января 2026 года. Согласно сообщению пресс-службы правительства города, величина пособия возрастет более чем в два раза — с нынешних 10 444 рублей до 20 025 рублей.

Новая мера коснется детей, воспитываемых в приёмных семьях, под опекой или попечительством.

