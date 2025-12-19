Благоустройство более 40 общественных пространств планируется в Петербурге в 2026 году

Среди наиболее значимых проектов прошлого года выделяются открытие Джазового сквера, продолжение благоустройства набережной Большой Невки и Линейного парка, создание пешеходной зоны в Волжском переулке, благоустройство скверов имени Соловьёва-Седого и Галины Старовойтовой.

В 2025 году в Петербурге были открыты 63 новые общественные пространства, о чём объявил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Город озаботился созданием уютных зелёных уголков как в историческом центре, так и современных пространств в отдалённых районах. Среди наиболее значимых проектов прошлого года выделяются открытие Джазового сквера, продолжение благоустройства набережной Большой Невки и Линейного парка, создание пешеходной зоны в Волжском переулке, благоустройство скверов имени Соловьёва-Седого и Галины Старовойтовой.

Александр Беглов подчеркнул, что данная практика продолжится и в наступающем году. Предусматривается масштабная реконструкция зон побережья Финского залива, включая пляжи "Чудный" и "Новый", набережную реки Утки и расширение Линейного парка.

Кроме того, запланировано обновление набережной реки Смоленки от Наличного до Уральского мостов, приведение в порядок территории вдоль реки Новая в Кировском районе и завершение второго этапа обустройства аллеи памяти жертв катастрофы в Чернобыле на Планерной улице. В общей сложности в 2026 году планируется преобразовать более 40 городских территорий.

