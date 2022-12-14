В Петербурге утвердили план ремонта и благоустройства более 3 тысяч объектов

Город расписал до 2030 года ремонт дорог сетей и общественных пространств.

В Санкт-Петербурге утвердили перспективную адресную программу благоустройства и ремонта на 2026–2030 годы, в которую включены 3264 объекта. Документ подписал вице-губернатор города Михаил Разумишкин. О принятом решении он сообщил в своем телеграм-канале.

Согласно утвержденной программе, до 2030 года в городе запланировано благоустройство более 1200 объектов. В перечень вошли общественные пространства и территории отдыха, включая набережную реки Смоленки, пляж "Чудный" в Курортном районе и Шуваловский карьер.

Также программой предусмотрено выполнение 820 видов работ на инженерных сетях. Кроме того, в Санкт-Петербурге планируется провести около 200 работ по ремонту дорог и мостовых сооружений. По словам Михаила Разумишкина, все мероприятия в рамках программы скоординированы между собой и не будут пересекаться по срокам и территориям.

Ранее на Piter.TV: в выходные в Северной столице выглянуло солнце.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга