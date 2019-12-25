Колесов: в выходные в Петербурге выглянет солнце

Зона осадков уже прошла через город.

В Петербурге продолжается понижение температуры воздуха, заявил синоптик Александр Колесов. Зона осадков уже прошла через город, поэтому скоро появится солнце.

Выходные дни в нашем регионе солнечные и морозные, а понедельник может стать проблемным в плане погоды. Как прогнозы составим, сразу сообщу. Александр Колесов, синоптик

Ранее на Piter.TV: новый температурный рекорд зафиксирован в Ленобласти 11 декабря. А в Петербурге всего 0,2 градуса не хватило до повторения рекорда максимальной температуры.

Фото: Piter.TV