Колесов: в выходные в Петербурге выглянет солнце
Сегодня, 9:59
Зона осадков уже прошла через город.

В Петербурге продолжается понижение температуры воздуха, заявил синоптик Александр Колесов. Зона осадков уже прошла через город, поэтому скоро появится солнце. 

Выходные дни в нашем регионе солнечные и морозные, а понедельник может стать проблемным в плане погоды. Как прогнозы составим, сразу сообщу. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: новый температурный рекорд зафиксирован в Ленобласти 11 декабря. А в Петербурге всего 0,2 градуса не хватило до повторения рекорда максимальной температуры. 

Фото: Piter.TV 

