Новый температурный рекорд зафиксирован в Ленобласти 11 декабря

На территории Европейской России с 11 декабря стартовала мощная волна тепла: температура воздуха составляет на 7-10 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

Суточный рекорд зафиксирован в Ленобласти. Однако столбики термометров в регионе уже показывают ниже 0 градусов. А в Петербурге всего 0,2 градуса не хватило до повторения рекорда максимальной температуры.

Ранее мы рассказывали о том, что выходные в Северной столице будут морозными с температурой до -8 градусов. Местами в каналах появится лед.

Фото: Piter.TV