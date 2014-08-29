  1. Главная
Новый температурный рекорд зафиксирован в Ленобласти 11 декабря
Сегодня, 8:33
А в Петербурге всего 0,2 градуса не хватило до повторения рекорда максимальной температуры.

На территории Европейской России с 11 декабря стартовала мощная волна тепла: температура воздуха составляет на 7-10 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. 

Суточный рекорд зафиксирован в Ленобласти. Однако столбики термометров в регионе уже показывают ниже 0 градусов. А в Петербурге всего 0,2 градуса не хватило до повторения рекорда максимальной температуры. 

Ранее мы рассказывали о том, что выходные в Северной столице будут морозными с температурой до -8 градусов. Местами в каналах появится лед. 

Фото: Piter.TV 

