Выходные в Петербурге будут морозными с температурой до -8 градусов

Местами в каналах появится лед.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. По его словам, в атмосфере все стремительно меняется.

Ночью 11 декабря температура воздуха повысилась до +7,6 градусов.

Можно уже считать, что это максимальная температура в городе, которая подержится в начале дня в районе +7…+6 гр., а с обеда начнет понижаться. Небольшие дожди отдельными зарядами сегодня будут идти, но осадков уже много не увидим. Александр Колесов, синоптик

На территорию Ленобласти вторгается антициклон, поэтому днем 12 декабря температура станет отрицательной, от -1 до -3 градусов. Похолодание в выходные опустит показатели даже в городе до -3…-8 градусов. Местами в каналах появится лед.

Но это похолодание, пусть и не продолжительное, всего дня на четыре, будет без снега. Зато мы уже завтра увидим солнце, которое не появлялось в Петербурге 22 дня подряд. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV