Все следственные действия переносятся на завтра на 9:30.

Петербургского депутата Максима Резника задержали после обысков. Информация об этом в четверг, 17 июня, появилась в Telegram-канале политика. Известно, что ночь Резник проведет в изоляторе временного содержания в Петербурге.

Все следственные действия переносятся на завтрашнее утро. Предположительно завтра следователи пойдут в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, – говорится в сообщении.

По словам адвоката Евгении Литвиновой, обыски – это "очередная попытка не дать Резнику участвовать в выборах".

Напомним, дальнего родственника депутата арестовали в рамках возбужденного уголовного дела. Следствие полагает, что не позднее 9 марта Иван Дорофеев незаконно купил не менее 100 граммов части высушенной конопли. Наркотик мужчина хранил с целью последующего сбыта в своей же квартире, однако довести умысел до конца он не смог, так как к нему нагрянули с обыском. В этот момент у него в гостях был Максим Резник, он уже собирался на выход, когда столкнулся с оперативниками.

Ранее мы писали, что в конце мая этого года депутата Максима Резника снова допрашивали в Следственном комитете.

Фото: maximreznik.ru