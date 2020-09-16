Петербургским абонентам "Билайна" восстановили связь

Cпециалисты полностью восстановили работу. Все сервисы доступны в полном объеме.

Во вторник, 3 августа, петербургские клиенты "Билайна" вновь могут использовать мобильную связь. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным "Билайна", специалисты полностью восстановили работу. Все сервисы доступны в полном объеме.

Напомним, днем абоненты сети пожаловались на сбои в работе "Билайна". Тогда в пресс-службе ответили, что работают над устранением технического сбоя.

Недавно мы сообщали, что крупный сбой в работе"Билайна" произошел в конце апреля. Доступ к связи был ограничен в двух столицах, Краснодаре, Екатеринбурге и ряде других городов.

Ранее мы писали, что владелец "Билайна" хочет купить облачное подразделение IBS. Возможность сделки рассмотрят на заседании правительственной комиссии.

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