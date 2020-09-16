Петербургским абонентам "Билайна" восстановили связь

Во вторник, 3 августа, петербургские клиенты "Билайна" вновь могут использовать мобильную связь. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По данным "Билайна", специалисты полностью восстановили работу. Все сервисы доступны в полном объеме.
Напомним, днем абоненты сети пожаловались на сбои в работе "Билайна". Тогда в пресс-службе ответили, что работают над устранением технического сбоя.
Недавно мы сообщали, что крупный сбой в работе"Билайна" произошел в конце апреля. Доступ к связи был ограничен в двух столицах, Краснодаре, Екатеринбурге и ряде других городов.
Ранее мы писали, что владелец "Билайна" хочет купить облачное подразделение IBS. Возможность сделки рассмотрят на заседании правительственной комиссии.
Фото: pexels
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