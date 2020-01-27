Петербургские абоненты "Билайна" остались без связи

В пресс-службе "Билайна" сообщили, что работают над решением вопроса.

В Петербурге 3 августа клиенты "Билайна" остались без связи из-за технического сбоя. Более часа у петербуржцев нет сигнала, согласно данным сайта данным портала Downdetector.

На этом сервисе появилось уже более 248 сообщений о сбоях, однако абоненты не получали информации о технических неполадках. На работу других операторов жалоб не было.

В пресс-службе "Билайна" подтвердили, что абоненты могу испытывать неудобства, однако специалисты работают над решением вопроса.

Ранее петербуржцы не могут записаться на вакцинацию и к врачу на сайте госуслуг. Информационные системы Минздрава России оказались недоступны.

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