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Пассажиры на вокзалах Петербурга встали в очереди из-за утреннего сбоя в работе приложения РЖД
Сегодня, 10:35
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Пассажиры на вокзалах Петербурга встали в очереди из-за утреннего сбоя в работе приложения РЖД

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Причина связана с неполадками в платёжном шлюзе банка.

Утром пятницы, 30 сентября, в приложении РЖД произошёл технический сбой. В результате  купить билеты на электрички стало возможно только в физических кассах, у которых тут же столпились огромные очереди.

Приложение выдаёт ошибку при попытке оформления, предупреждая о временных неполадках в связи с идущими сейчас работами. На вокзалах 

Пассажирам пришлось оплачивать поездки в кассах, в результате на вокзалах собралось внушительное количество пассажиров. 

Пресс-служба Северо-Западной пассажирской компании пояснила, что проблема связана с платёжным шлюзом банка. Сейчас над её устрашением работают специалисты.

Ранее мы сообщили о том, что мобилизованные граждане смогут вернуть деньги за билеты на самолет или поезд.

Фото: Piter.TV

Теги: очереди, ржд, санкт-петербург, технический сбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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