Пассажиры на вокзалах Петербурга встали в очереди из-за утреннего сбоя в работе приложения РЖД

Причина связана с неполадками в платёжном шлюзе банка.

Утром пятницы, 30 сентября, в приложении РЖД произошёл технический сбой. В результате купить билеты на электрички стало возможно только в физических кассах, у которых тут же столпились огромные очереди.

Приложение выдаёт ошибку при попытке оформления, предупреждая о временных неполадках в связи с идущими сейчас работами. На вокзалах

Пассажирам пришлось оплачивать поездки в кассах, в результате на вокзалах собралось внушительное количество пассажиров.

Пресс-служба Северо-Западной пассажирской компании пояснила, что проблема связана с платёжным шлюзом банка. Сейчас над её устрашением работают специалисты.

Ранее мы сообщили о том, что мобилизованные граждане смогут вернуть деньги за билеты на самолет или поезд.

Фото: Piter.TV