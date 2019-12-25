Пассажиры на вокзалах Петербурга встали в очереди из-за утреннего сбоя в работе приложения РЖД

Утром пятницы, 30 сентября, в приложении РЖД произошёл технический сбой. В результате купить билеты на электрички стало возможно только в физических кассах, у которых тут же столпились огромные очереди.
Приложение выдаёт ошибку при попытке оформления, предупреждая о временных неполадках в связи с идущими сейчас работами. На вокзалах
Пассажирам пришлось оплачивать поездки в кассах, в результате на вокзалах собралось внушительное количество пассажиров.
Пресс-служба Северо-Западной пассажирской компании пояснила, что проблема связана с платёжным шлюзом банка. Сейчас над её устрашением работают специалисты.
Ранее мы сообщили о том, что мобилизованные граждане смогут вернуть деньги за билеты на самолет или поезд.
Фото: Piter.TV
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