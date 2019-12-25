Мобилизованные граждане смогут вернуть деньги за билеты на самолет или поезд

Возврат будет осуществлен в полном объеме.

Мобилизованным россиянам вернут деньги за неиспользованные авиабилеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Билет должен быть куплен до 21 сентября 2022 года. Для возврата средств необходимо обратиться по месту его приобретения и предоставить документы, которые подтвердят мобилизацию.

На данный момент готовность вернуть деньги выразили авикомпании: "Россия", "Победы", "Аэрофлот", "Азимут", "Nordwind", "Ямал", "NordStar", "Азимут", "Якутия", "Алроса".

Также мобилизованные граждане РФ смогут вернуть деньги за билеты на поезда дальнего следования, в том числе купленные по "невозвратному" тарифу. Чтобы сдать билеты, нужно обратиться в железнодорожную кассу с документом, удостоверяющим личность, и повесткой/мобилизационным предписанием, где указаны сроки явки на сборный пункт.

Возврат денежных средств за неиспользованные билеты производится также лицам, которые должны были отправиться в совместную с мобилизованным поездку. пресс-служба РЖД.

Кроме того, вернуть деньги без сборов и плат готовы за билеты или абонементы на пригородные поезда.

Фото: Piter.tv