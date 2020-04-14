В Петербургском метрополитене произошел технический сбой в понедельник

Какой именно сбой произошел, выясняется.

Днем в понедельник, 31 октября, на "зеленой" ветке петербургской подземки произошел сбой, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Движение по третьей линии осуществлялось от станции "Рыбацкое" до станции "Площадь Александра Невского" и от станции "Василеостровская" до станции "Беговая". Поезда между "Маяковской" и "Василеостровской" не ходили, остальные поезда шли с увеличенным интервалом.

К 15:01 появилась информация, что движение по третьей линии осуществляется в полном объёме, а интервал движения восстанавливается.

По предварительной информации, сбой произошел из-за неисправного состава.

Фото: Piter.tv