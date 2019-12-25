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Поезда на "фиолетовой" ветке петербургского метро следовали с увеличенным интервалом из-за сбоя
Сегодня, 10:48
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Поезда на "фиолетовой" ветке петербургского метро следовали с увеличенным интервалом из-за сбоя

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Ещё раньше неполадки случились на “синей” ветке.

Утром во вторник, 3 октября, в работе петербургского метрополитена произошло сразу 2 сбоя. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.
Так, составы на "фиолетовой" ветке следовали с увеличенным интервалом до 8:48. Причиной стал технический сбой, сейчас движение вернулось в обычный режим.

Ещё раньше неполадки случились на "синей" ветке: там приостановили движение от станции "Парнас" до "Невского проспекта" и от "Невского проспекта" до "Купчино" из-за проблем с напряжением сети. Разрешить ситуацию удалось к 6:09.

Ранее мы сообщили о том, что водители не могут пополнить баланс для оплаты проезда на ЗСД.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, технический сбой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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