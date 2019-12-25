  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водители не могут пополнить баланс для оплаты проезда на ЗСД
Сегодня, 9:26
67
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Водители не могут пополнить баланс для оплаты проезда на ЗСД

0 0

На сервисе пополнения транспондеров произошёл сбой, ведутся аварийные работы.

Утром во вторник, 3 октября, водители, проезжающие по Западному скоростному диаметру (ЗСД) Северной столицы столкнулись со сбоем сервиса пополнения транспондеров.  Некоторые водители не могут пополнить баланс, чтобы оплатить проезд. Информацию подтвердила пресс-служба компании "Магистраль Северной столицы".

В организации уточнили, что в системе уже проводятся аварийные работы. Все автомобилисты с положительным счётом могут проехать пункты оплаты без остановок.

Восстановление сервиса ожидается в ближайшее время.

Ранее стала известна причина возникновения сбоев в работе платной парковки в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: зсд, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии