Водители не могут пополнить баланс для оплаты проезда на ЗСД

На сервисе пополнения транспондеров произошёл сбой, ведутся аварийные работы.

Утром во вторник, 3 октября, водители, проезжающие по Западному скоростному диаметру (ЗСД) Северной столицы столкнулись со сбоем сервиса пополнения транспондеров. Некоторые водители не могут пополнить баланс, чтобы оплатить проезд. Информацию подтвердила пресс-служба компании "Магистраль Северной столицы".

В организации уточнили, что в системе уже проводятся аварийные работы. Все автомобилисты с положительным счётом могут проехать пункты оплаты без остановок.

Восстановление сервиса ожидается в ближайшее время.

Ранее стала известна причина возникновения сбоев в работе платной парковки в Петербурге.

Фото: Piter.TV