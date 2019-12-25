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Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию и к врачу на сайте госуслуг
Сегодня, 15:50
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Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию и к врачу на сайте госуслуг

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Информационные системы Минздрава России оказались недоступны.

Пользователей портала Госуслуги предупредили о сбоях в работе сервисов по записи на вакцинацию от коронавируса или к врачу. С проблемой петербуржцы столкнулись 3 августа.

Проблема возникла из-за недоступности информационных систем Минздрава России. Неполадки устраняются. Гражданам отправят уведомление, когда проблема будет решена, если они оставят свою почту.

Ранее технический сбой помешал петербуржцам подать документы в МФЦ на услуги Росреестра. А в начале июля портал оказался так перегружен, что входа пришлось ждать полчаса.

Фото: Pexels

Теги: вакцинация, госуслуги, сбой, электронный сервис
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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