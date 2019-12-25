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Технический сбой помешал петербуржцам подать документы в МФЦ на услуги Росреестра
Сегодня, 14:27
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Технический сбой помешал петербуржцам подать документы в МФЦ на услуги Росреестра

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Время окончания восстановительных работ не сообщается.

Петербуржцы столкнулись с техническим сбоем системы хранения данных в региональном распределенном центре обработки данных города и не могли подать документы на получение услуг Росреестра. Информация об этом появилась 21-го июля на сайте петербургских госуслуг.

В результате сбоя информация не была утеряна. Работа по восстановлению доступа к системам продолжается. 

На данный момент в МФЦ не принимают документы по следующим услугам:

  • "Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество".
  • "Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости".

Гражданам придется перенести свой визит на другой день. Остальные услуги предоставляются в полном объеме. 

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"

Теги: госуслуги, мфц, технический сбой
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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