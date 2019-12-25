Время ожидания для входа на портал госуслуг увеличили до 30 минут

У некоторых пользователей на портале выходит ошибка при попытке зайти в личный кабинет.

Время ожидания для входа на портал государственных услуг увеличили до 30 минут. На данный момент сайт ставит в очередь пользователей, так как одномоментно получить доступ к онлайн-ресурсу хотят свыше 500 тысяч человек. При попытке войти на портал запускается обратный отсчет времени. ранее время ожидания составляло пять минут, теперь - около 30. У некоторых пользователей сайт выдает ошибку "502 Bad Gateway".

В пресс-службе Минцифры уточнили, что сбои в работе портала могут быть связаны с мероприятиями по выводу новых сервисов.

На портале госуслуг проводятся работы по запуску новых сервисов, и временно портал может быть недоступен. пресс-служба Минцифры РФ

"Госуслуги" столкнулись с большой нагрузкой после указа Путина о выплате на детей.

Фото: Piter.tv