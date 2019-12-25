"Госуслуги" столкнулись с большой нагрузкой после указа Путина о выплате на детей

Электронная очередь на сайте составляет от 5 до 30 минут.

Днем 2 июля пользователи "Госуслуг" столкнулись с электронной очередью на сайте получения услуг. В зависимости от того, с какого устройства вы заходите, ожидание составляет от 5 до 30 минут.

Заходя с мобильного приложения, при получении некоторых услуг пользователей перебрасывает в браузер, где отображается следующее сообщение.

Через 5 минут, действительно, получается перейти в раздел с нужной услугой. Но, может прозойти так, что вас снова перекинет в приложение, а затем в браузер и тогда отсчет времени начнется заново.

Если заходить на "Госуслуги" через компьютер, то время ожидания вовсе составит 30 минут. На сайт сообщается, что в данный момент 500 тысяч пользователей заказывают услуги.

Предполагается, что такой ажиотаж возник из-за того, что на "Госуслугах" теперь появилась вкладка с информацией о выплате в размере 10 тысяч рублей к новому учебному году.

Фото: Госуслуги

Скриншоты: Piter.tv