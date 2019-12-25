Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей

Российский президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Известно, что денежные средства адресаты получат за период с августа по декабрь 2021 года.
В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю произвести в августе - декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей.
постановление Кремля
В президентском указе говорится о том, что средства будут перечислены на счет одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних граждан РФ в возрасте от 6 до 18 лет. Условием станет достижение ребенком возраста в шесть лет до 1 сентября 2021 года.
Мишустин подписал постановление о прожиточном минимуме в 2022 году.
Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все