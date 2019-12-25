Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о прожиточном минимуме в 2022 году. С 1 января следующего года и по 31 декабря его размер составит 13 026 рублей для трудоспособных граждан страны. Официальные данные опубликованы на портале правовой информации.
Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения - 13 026 рублей, пенсионеров - 10 277 рублей, детей - 11 592 рубля.
постановление кабмина РФ
Напомним, что в РФ в законную силу вступил документ, в котором обозначается новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума. Показатель рассчитывается не исходя от потребительской корзины, а за счет медианного дохода (половина трудоустроенного населения получает больше этой величины, половина - меньше).
В 2020 году медианная зарплата в России выросла на 6,4%.
Фото: Правительство России
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