В работе МТС и "Билайна" зафиксировали крупный сбой

Причины сбоя пока не названы.

Днем в четверг, 29 апреля, пользователи мобильных сетей МТС и "Билайн" пожаловались на проблемы со связью. Доступ к связи ограничен в двух столицах, Краснодаре, Екатеринбурге и ряде других городов.

Сообщения о сбоях появились на сайте Downdetector.

Клиенты "Билайна" пожаловались на проблемы со связью около 13:20, через 25 минут начались сбои у клиентов МТС. Наибольшее количество жалоб поступило в 15:00.

Мы уже работаем над восстановлением сервиса. Скоро вы снова сможете пользоваться услугами связи в полном объеме. Приносим извинения за неудобства говорится в тесте сообщения, которые получили некоторые абоненты "Билайн".

Ранее мы писали, что в Петербурге открываются новые киоски в метро "Курьер".

Фото: downdetector.ru/ne-rabotaet/beeline ; Pixabay