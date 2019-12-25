В Петербурге открываются новые киоски в метро "Курьер"

Компания занимает места, на котором ранее была "Первая полоса".

В метрополитене Петербурга появился новый дистрибьютер — ГК "Кардос". Piter.TV заметил киоск под брендом "Курьер" на станции метро "Новочеркасская". Он открылся взамен "Первой полосы".

По словам сотрудника киоска, это не единственная точка, где открылся "Курьер". Мы направили запрос руководству компании, чтобы узнать подробности. В магазине продается пресса, напитки и снеки, а также игрушки, книги и канцлерская продукция, которых в киоске стало больше, чем у ООО "Метропресс".

ГК "Кардос" работает на рынке распространения печатной продукции с 1999 года. По информации на сайте организации, является лидером на рынке распространения печатной продукции в Московском регионе и Центральном федеральном округе. Логистический распределительный центр в Петербурге был создан в 2015 году. Склад находится на территории завода "Молодой ударник".

Ранее Piter.TV обратил внимание на закрытие "Первой полосы" около недели назад. По нашим наблюдениям, большинство киосков работают, закрылась лишь часть. В Комитете по печати и взаимодействию со СМИ нам ответили, что ведомство предложит крупным операторам рынка по распространению печатной продукции разместить свои киоски на станциях метрополитена.

Фото: Piter.TV