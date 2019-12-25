На станциях метрополитена могут открыться новые киоски по продаже печатной продукции

Piter.TV попытался выяснить, что происходит с киосками "Первая полоса", некоторые из которых оказались закрыты.

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ предложит крупным операторам рынка по распространению печатной продукции разместить свои киоски на станциях метрополитена. Такой ответ Piter.TV получил от ведомства на вопрос о будущем "Первой полосы", которая, по наблюдениям наших читателей, начала закрываться.

В ведомстве не ответили, действительно ли киоски закрываются, так как это не связано с деятельностью Комитета, однако предложение о размещении прессы других организаций говорит о том, что место на станциях все же будет свободным. Где именно, не уточняется. На данный момент Piter.TV знает о закрытии у станции метро "Волковская", "Приморская". 22 апреля к ним добавилась "Василеостровская". Ранее, 20 апреля, был закрыт киоск на "Гостином дворе" у выхода на Садовую улицу.

Как мы узнали в пресс-службе ГУП "Метрополитен Петербурга", договор об аренде с ООО "Метропресс" является действующим и не расторгался. В связи с этим, возможно, можно говорить лишь о частичном или временном закрытии "Первой полосы".

Фото: Piter.TV