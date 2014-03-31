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Петербуржцы заметили массовое закрытие киосков "Первая полоса"
Сегодня, 16:00
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Петербуржцы заметили массовое закрытие киосков "Первая полоса"

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Piter.TV известно как минимум о трех случаях закрытия.

В Петербурге стали закрывать киоски около станций метро "Первая Полоса". Об этом Piter.TV сообщили читатели. Они стали свидетелями того, как рабочие забирают оборудование и товар магазина в грузовик около станции "Приморская".

До этого закрытым оказался киоск у "Волковской". С павильона исчезли все опознавательные элементы "Первой полосы" — бело-красная вывеска. Таким же обезличенным читатель увидел киоск на выходе со станции "Гостиный двор" к перекрестку Невского проспекта и Садовой улицы. Он был закрыт около 20:30 20-го апреля, то есть еще в рабочее время. 

Piter.TV направил запрос в Комитет по печати и взаимодействию со СМИ, на момент публикации ответ пока не получили. В юридическом отделе ООО "Метропресс" комментировать ситуацию не стали. 

Компания ООО "Метропресс" была учреждена в 1995-м году. 100% доля принадлежит кипрской организации "РУСЕЛЬМО ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД". По данным сервисов по проверке контрагентов, по сравнению с 2019-м годом в 2020-м выручка упала на 930 млн рублей и составила 2,2 млрд рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: закрытие, киоск, магазин, первая полоса
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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