Петербуржцы заметили массовое закрытие киосков "Первая полоса"

Piter.TV известно как минимум о трех случаях закрытия.

В Петербурге стали закрывать киоски около станций метро "Первая Полоса". Об этом Piter.TV сообщили читатели. Они стали свидетелями того, как рабочие забирают оборудование и товар магазина в грузовик около станции "Приморская".

До этого закрытым оказался киоск у "Волковской". С павильона исчезли все опознавательные элементы "Первой полосы" — бело-красная вывеска. Таким же обезличенным читатель увидел киоск на выходе со станции "Гостиный двор" к перекрестку Невского проспекта и Садовой улицы. Он был закрыт около 20:30 20-го апреля, то есть еще в рабочее время.

Piter.TV направил запрос в Комитет по печати и взаимодействию со СМИ, на момент публикации ответ пока не получили. В юридическом отделе ООО "Метропресс" комментировать ситуацию не стали.

Компания ООО "Метропресс" была учреждена в 1995-м году. 100% доля принадлежит кипрской организации "РУСЕЛЬМО ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД". По данным сервисов по проверке контрагентов, по сравнению с 2019-м годом в 2020-м выручка упала на 930 млн рублей и составила 2,2 млрд рублей.

Фото: Piter.TV