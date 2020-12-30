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СМИ: владелец «Билайна» хочет купить облачное подразделение IBS
Сегодня, 12:01
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СМИ: владелец «Билайна» хочет купить облачное подразделение IBS

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Возможность сделки рассмотрят на заседании правительственной комиссии.

Компания "Вымпелком", использующая бренд "Билайн", ведет переговоры о покупке у IT-компании IBS подразделения DataFort, которое оказывает облачные услуги. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Представитель ФАС эту информацию подтвердил. В ведомство поступило ходатайство о покупке ООО "ИБС ДатаФорт". По информации издания, возможность сделки рассмотрят на заседании правительственной комиссии. Это необходимо, потому что холдинг Veon (владеет "Вымпелкомом") являтся иностранным холдингом. А IBS DataForm в свою очередь занимается работой с криптографическими средствами.

Источник РБК оценивает стоимость покупки в 2,5-3 млрд рублей.

Фото: pixabay 

Теги: билайн, облачное подразделение ibs
Категории: Новости России, Лента новостей,

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