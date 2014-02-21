Петербургский суд зарегистрировал административное дело на Юрия Шевчука

В пресс-службе сообщили, что "далее материалы дела будут переданы судье. Судья может принять материалы к производству, а может вернуть их составителям".

В четверг, 26 мая, Дзержинский суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении певца и лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

В пресс-службе сообщили, что "далее материалы дела будут переданы судье. Судья может принять материалы к производству, а может вернуть их составителям". Его возбудили по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ".

Напомним, что в пятницу, 20 мая, Советский суд Уфы направил в Дзержинский суд Петербурга дело об административном правонарушении в отношении ДДТ Юрия Шевчука. во время своего выступления Шевчук поделился мнением о "родине". По его словам, "родину" не стоит связывать с президентом, поскольку к ней относится "нищая бабушка на вокзале, продающая картошку".

Ранее мы писали, что группа "Би-2" перенесла еще восемь своих концертов после отмены спектакля в Петербурге. В Петербурге концерт должен состояться осенью 2022 года.

Фото: Piter.tv

