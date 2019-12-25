Петербургский суд признал банкротом "дочку" "Юлмарта"

Полная версия документа пока не опубликована.

Работу прекращает одна из последних структур компании "Юлмарт" – дочерняя компания "Юлплейс". В субботу, 13 мая, стало известно, что такое решение вынес Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Документ опубликован в картотеке суда.

Отмечается, что теперь ликвидируемый должник признан банкротом, открыто конкурсное производство. Полная версия документа, где будет известна задолженность компании перед кредиторами, пока не опубликована.

В январе 2020 года ООО "Юлмаркет" подало заявление о собственном банкротстве. У компании были многомиллионные задолженности, привлечь новых инвесторов не удалось. До этого НАО "Юлмарт" был признан банкротом.

Ранее мы сообщали о том, что народный целитель подал в суд на петербургский комитет по здравоохранению. К делу в качестве заинтересованных лиц привлекли минздрав РФ и правительство города.

Фото: Piter.tv