Народный целитель подал в суд на петербургский комитет по здравоохранению

К делу в качестве заинтересованных лиц привлекли минздрав РФ и правительство города.

Куйбышевский районный суд Петербурга принял к производству иск петербуржца к комитету по здравоохранению Петербурга. Мужчина, будучи народным целителем, не получил разрешения на свою деятельность. Об этом Piter.TV сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Александр Найденов указал, что приказом Росздравнадзора была введена в работу Система добровольной сертификации услуг в области народной медицины "Реестр целителей". В пресс-службе отметили, что внесение сведений в реестр не заменяет собой соблюдения порядка по получению соответствующего разрешения на занятия народной медициной.

Деятельность целителя городской комитет по здравоохранению не одобрил, поэтому истец обратился в суд. Орган исполнительной власти объяснил, что не имеет установленного порядка выдачи таких разрешений. Мужчина в свою очередь посчитал это нарушение его гражданских прав и попросил признать бездействием неисполнение Комитетом своих обязанностей, в течение 90 дней разработать и утвердить Порядок, взыскать с ответчика 15 тыс. рублей.

Судья привлекла к участию в деле министерство здравоохранения РФ и правительство Петербурга.

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