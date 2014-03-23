Петербургский суд арестовал продавца, который избил девушку на Шостаковича

Мужчина будет находиться под стражей до 5 сентября 2022 года.

В понедельник, 11 июля, Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство органов дознания об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Фаигу Натигу Фахрадову. Мужчина обвиняется в совершении преступлений по статьям "Хулиганство" и "Побои".

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, мужчина будет находиться под стражей до 5 сентября 2022 года.

Напомним, что по версии следствия, 6 июля 25-летняя женщина попросила вести себя потише в вечернее время, на что мужчина отреагировал крайне агрессивно. Работник магазина применил к ней физическую силу, девушке потребовалась госпитализация. Инцидент попал на видео. 7 июля подозреваемого задержали. Им оказался 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который распылил в лицо администратора магазина перцовый баллончик. Правоохранители остановили воришку, который хотел украсть фен, батарейки и нож.

Фото: Piter.tv