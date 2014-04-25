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Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который распылил в лицо администратора магазина перцовый баллончик
Сегодня, 13:12
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Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который распылил в лицо администратора магазина перцовый баллончик

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Правоохранители остановили воришку, который хотел украсть фен, батарейки и нож.

Сотрудники Росгвардии задержали хулигана, который пытался обнести строительный магазин и напал на администратора торговой точки с газовым баллончиком. Об это сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел накануне, 8 июля, в Красногвардейском районе в 16:08. В магазин на проспекте Наставников вовремя прибыли оперативники. Правоохранители задержали воришку, который хотел украсть фен, батарейки и нож. Его доставили в 13 отдел полиции. 

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали, почему не стоит купаться в озерах Всеволожского района.

Фото: Piter.tv

Теги: газовый баллончик, задержали хулигана, обнес строительный магазин, полиция, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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