Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который распылил в лицо администратора магазина перцовый баллончик

Правоохранители остановили воришку, который хотел украсть фен, батарейки и нож.

Сотрудники Росгвардии задержали хулигана, который пытался обнести строительный магазин и напал на администратора торговой точки с газовым баллончиком. Об это сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел накануне, 8 июля, в Красногвардейском районе в 16:08. В магазин на проспекте Наставников вовремя прибыли оперативники. Правоохранители задержали воришку, который хотел украсть фен, батарейки и нож. Его доставили в 13 отдел полиции.

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Фото: Piter.tv