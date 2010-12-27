Петербургский омбудсмен защитил права геев от депутатов ЗакСа

Шишлов рассказал о проблемах ЛГБТ-сообщества в Петербурге, ссылаясь на международную декларацию прав.

Петербургский омбудсмен по правам человека Александр Шишлов высказался в ЗакСе по поводу свободы в СМИ, а также защитил свободы людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Депутат Максим Резник спросил у уполномоченного, не считает ли он, что в Северной столице "свертывают остатки информационной свободы". На эту формулировку Шишлов ответил, что данная ситуация на данный момент характерна не только для Северной столицы, а для России в целом.

Это знак деградации медиасообщества и СМИ. Они все меньше заинтересованы в качественной журналистике. От этого страдают не только журналисты. Это разрушает каналы обратной связи объяснил специалист

Также омбудсмен рассказал об итогах работы в 2018 году. По сведениям Шишлова, он получил от местных жителей семь тысяч заявлений о нарушении их прав. В частности, жалобы поступали и от представителей ЛГБТ-сообщества. Шишлов отметил, что в прошлом году на петербургских представителей произошло 16 нападений, в которых пострадало 18 человек. Большинство жертв обращались в полицию, но на данный момент заведено только одно уголовное дело. Также спикер упомянул ложное минирование во время фестиваля "Бок о бок". Тогда попасть на мероприятие в день открытия фестиваля не смогли более 400 человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге оштрафовали молодого человека, который напал на ЛГБТ-активистов.

Фото: Piter.tv